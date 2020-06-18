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وفاة جين سميث آخر شقيقة للرئيس الأمريكى الراحل جون كينيدى

الخميس، 18 يونيو 2020 06:06 م
وفاة جين سميث آخر شقيقة للرئيس الأمريكى الراحل جون كينيدى جين سميث
كتب محمد جمال

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توفيت جين كينيدى سميث، آخر من كان على قيد الحياة من أشقاء وشقيقات الرئيس الأمريكي الراحل جون إف كينيدى، عن عمر 92 عاما.

وقالت ابنتها كيم بحسب " روسيا اليوم"، إن "والدتها توفيت أمس الأربعاء فى منزلها بمانهاتن"، لكنها أحجمت عن إعلان سبب الوفاة "لتبقيه أمرا خصوصيا".

وكانت سميث الثامنة بين 9 أبناء جوزيف وروز كينيدي، وكانت توصف بأنها "العضو الخجول في العائلة، إذ وجدت نفسها لمدة طويلة في ظلال شهرة والدها وأشقائها، وبينهم عضوا الكونجرس روبرت وإدوارد كينيدى".

دخلت جين معترك السياسة بمساعدة شقيقها جون في حملته لنيل عضوية الكوندرس في عام 1946، وتزوجت من ستيفن سميث في عام 1956، واستقرت معه فى نيويورك حيث ربيا 4 أطفال.

توفي زوجها بسبب سرطان الرئة فى عام 1990 عن عمر 63 عاما.

واضطلعت كينيدي سميث بدور محوري في عملية السلام بإيرلندا الشمالية في التسعينات عندما كانت سفيرة لبلادها لدى دبلن.


نانسي بيلوسي

مجلس النواب الامريكي

امريكا

جون بولتون

ترامب

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