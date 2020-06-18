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وزير المالية الفرنسى يطالب "إير فرانس" بعدم اللجوء للتسريح القسرى لموظفيها

الخميس، 18 يونيو 2020 03:33 م
وزير المالية الفرنسى يطالب "إير فرانس" بعدم اللجوء للتسريح القسرى لموظفيها اير فرانس
كتب : أحمد علوى

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تخطط شركة الخطوط الجوية الفرنسية، التي تأثرت بشدة بأزمة الفيروسات التاجية ، لإلغاء آلاف الوظائف، بينما طلب وزير الاقتصاد برونو لومير من شركة الطيران عدم الشروع في تسريح أى موظف قسريا، وقال الوزير الفرنسى لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية: "ستكون هناك تعديلات ضرورية، لكني أتمنى وأطلب من الخطوط الجوية الفرنسية عدم وجود تسريح قسري، حيث أن هذا هو الخط الأحمر المهم ، وهو أنه لا توجد مغادرة قسرية للعمال"، وأشار ممثل نقابة الطيارين SNPL ، إلى أن المناقشات مع الإدارة تتعلق بطيارين في الخطوط الجوية الفرنسية.

وبدأت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس متابعة درجة حرارة ركابها اعتبارًا من يوم الاثنين 11 مايو، وهو اليوم الذى ستبدأ غالبية الشركات الفرنسية فى العمل من جديد بعد فترة من الحجر الصحى بسبب كورونا.

وقالت الشركة :"سيتم متابعة والتحكم في درجة الحرارة وسيتم متابعة من جميع الرحلات التي تشغلها الخطوط الجوية الفرنسية بداية من 11 مايو".

وتابعت الشركة: " سيتم إجراء هذا التحقق المنهجي باستخدام ترمومترات الأشعة تحت الحمراء غير الملامسة "، ويمكن للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية، أن يتم  رفض صعودهم إلى الطائرة وسيتم تغيير حجزهم بدون رسوم لمغادرة لاحقة ".

كما أكدت الشركة الفرنسية أيضاً أن ارتداء الكمامات الواقية سيكون إلزاميا لا تهاون فيه وأيضًا للسفر على طائرات الخطوط الجوية الفرنسية.

 


فرنسا

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اير فرانس

طيران

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