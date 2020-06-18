اليوم السابع
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وزير الآثار يتابع إجراءات الوقاية بمتحف الغردقة قبل افتتاحة أمام الجمهور.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 05:12 م
وزير الآثار يتابع إجراءات الوقاية بمتحف الغردقة قبل افتتاحة أمام الجمهور.. صور وزير الأثار يتفقد الاجراءات الاحترازية بمتحف الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، الإجراءات الاحترازية بمتحف اثار الغردقة، رافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ووفد من مراسلى الصحف الأجنبية، وذلك لتفقد الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستقبال السياح وافتتاحه.

وبدأ وزير السياحة بتفقد الإجراءات داخل صالات المتحف برفقته الدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار، حيث تفقد الوزير عملية دخول الجمهور للمتحف، حيث قام الوزير ومحافظ البحر الأحمر باتباع إجراءات الدخول من خلال قياس درجة الحرارة والتعقيم .

 

كان تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران، خلال جولتهما بمطار الغردقة الدولي، اليوم برفقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكذلك وفد مراسلين من الصحف الأجنبية فى مصر، عملية تعقيم السيور وحقائب الوافدين.

 

وتابع الوزيران عملية تعقيم الحقائب خلال السفر والوصول، وكذلك أكدا على أن جميع الإجراءات التى تم تطبيقها داخل المطار سيتم تطبيقها بدقة عالية جدا حفاظا على سلامة الوافدين والمسافرين.

 

من جانبه قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، أنه وصل بصحبة وزير الطيران المدني، لتفقد الإجراءات بمطار الغردقة ومتحف الاثار ، وكذلك الفنادق والدخول للمطابخ فى الفنادق والغرف وكذلك متابعة عملية الاجراءات على الشواطئ وحمامات السياحة وغيرها من الاجراءات المتبعة.

 

وأكد أن مثلما حدث فى الغردقة سيتم زيارة مدينة شرم الشيخ وأيضا تفقد المطار والمتحف وكذلك الفنادق هناك، مؤكدا على أن مصر مستعدة استعداد دائما لاستقبال السياحة الخارجية .

 

 

 
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وزير الأثار يتفقد الاجراءات الاحترازية

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وزير الأثار يتفقد الاجراءات الاحترازية

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وزير الأثار يتفقد الاجراءات الاحترازية

unnamedوزير الأثار يتفقد الاجراءات الاحترازية

 


البحر الاحمر

متحف اثار الغردقة

وزير الاثار

اخبار مصر

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