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وزيرة التضامن: توفير 3.5 مليون خط محمول للمستفيدين من تكافل وكرامة

الخميس، 18 يونيو 2020 11:44 ص
وزيرة التضامن: توفير 3.5 مليون خط محمول للمستفيدين من تكافل وكرامة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة تصوير السعودى محمد

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أنه خلال السنوات الماضية ركزت الشراكة مع اليونسيف على الحماية الاجتماعية، وقبل ذلك امتدت الشراكة فى العديد من المجالات، وأن التواصل الاجتماعى أصبح نافذة جديدة للتواصل التفاعلى، نظرا لطبيعتة لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة للتواصل مع المواطنين سيدات ورجال المستفيدين من خدمات الوزارة، سواء فى التأمينات والمعاشات أو تكافل كرامة، حيث قد تتيح المنصة المعلومات عن الإقراض وكيفية السداد، وأيضا الدعوات للتطوع والتنسيق بين الجمعيات الأهلية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم شراء 3.5 مليون خط محمول للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، لتتمكن الأسر من التحقق من المعلومات، وأيضا إتاحة معلومات لهم من خلال المحمول عن كيفية إتاحة القروض لإنشاء مشروعات صغيرة وأيضا التواصل الجمعى مع المستفيدين من خدمات الوزارة.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزيرة منصة التواصل التفاعلى لخدمات الوزارة بالتعاون مع اليونسيف، حيث تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمه للمواطن من خلال التفاعل مع المواطن، تعتمد على استقبال رسائل مجانبة وهى منصة حوارية تهدف الى توصيل المعلومات الصحيحة عن التوعية أو استطلاع رأى مثل مثل فتح الحضانات كما أن هذه المنصة تاتى فى ظل توجهات الرئيس الرئيس فى انتقال الحكومة إلى عالم الخدمات الرقمية بما يضمن رضاء المواطن فى أداء الخدمة ومشاركتة وأنه من خلال هذه المنصة نحصل على البيانات وتحليلها ونخرج منها استنتاجات ونتصدى للفقر متعدد الأبعاد من وأيضا مكافحة ختان الإناث ومكافحة الزواج المبكر.

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وزيرة التضامن

نيفين القباج

محمول للمستفيدين من تكافل وكرامة

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