اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 06:10 ص
خالد صلاح
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واشنطن وبكين تناقشان "الشفافية الكاملة" فى مكافحة فيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 ص
واشنطن وبكين تناقشان "الشفافية الكاملة" فى مكافحة فيروس كورونا وزير الخارجية الامريكى بومبيو
رويترز

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التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع كبير دبلوماسيي الصين يانغ جي تشي يوم الأربعاء وتحدثا حول ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين في إطار جهود التصدي لجائحة الكورونا ومنع حدوث أي تفش جديد في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن بومبيو ناقش أيضا ضرورة تبادل اللفتات الودية في التعاملات التجارية والأمنية والدبلوماسية.

واجتمع بومبيو مع يانغ في هاواي، في وقت يشهد تدهورا شديدا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

 


مايك بومبيو

امريكا

الصين

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دبلوماسى

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