واشنطن وبكين تناقشان "الشفافية الكاملة" فى مكافحة فيروس كورونا

رويترز

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع كبير دبلوماسيي الصين يانغ جي تشي يوم الأربعاء وتحدثا حول ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين في إطار جهود التصدي لجائحة الكورونا ومنع حدوث أي تفش جديد في المستقبل.