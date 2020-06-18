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نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 04:31 م
نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا طارق سعدة نقيب الاعلاميين
كتب محمد السيد

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أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين، بياناً قال فيه، إنه تلقى ببالغ الحزن خبر إصابة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء من هذا الفيروس، وأن يتم الله شفاؤه على خير.

وكانت مصادر بوزارة الدولة للإعلام أكدت من قبل أن أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام بيخضع حاليا للعزل المنزلى بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المصادر، إن "هيكل" يخضع حاليا للعزل المنزلى، ومن المقرر أن يجرى بعض التحاليل خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أكد من قبل أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة، موضحاً أنه بعد معظم اجتماعات اللجنة يتم عقد مؤتمر صحفي يتم بثه على الهواء مباشرة للإعلان بكل شفافية عن سياسة التعامل مع أزمة الفيروس وفق كل مرحلة.


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