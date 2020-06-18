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نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 09:03 م
نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور عبد الحميد عبد المجيد السيد أبو يوسف استشاري الباطنة بالمحمودية البحيرة، الذي توفي في مستشفي العزل بكفر الدوار إثر اصابته بكوڤيد19، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سيد حتحوت أستاذ المسالك البولية طب الأزهر، ورئيس قسم المسالك بمستشفي باب الشعرية، والذي توفاه الله بمستشفي الازهر التخصصي بعد اصابته بڤيروس كوڤيد19، موجهه خالص التعازي لأسرته الكريمة ولكل زملائه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
 
ونعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور حسن محمود فاضل استشارى الجراحة العامة ومدير مستشفي طما الأسبق بسوهاج، والذي توفي في عزل مستشفي سوهاج العام إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19، موجهه خالص التعازي لاسرته الكريمة ولكل زملائه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 79 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
 
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نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

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