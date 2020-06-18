اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تعلن ثانى حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 04:59 م
نقابة أطباء الأسنان تعلن ثانى حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا الشهيد الدكتور عمرو شبكة أستاذ العلاج التحفظي بالقصر العيني
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت منذ قليل، ثانى حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو الدكتور عمرو شبكة، أستاذ العلاج التحفظى بالقصر العيني، بعد أيام من إعلان الشهيد الأول الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عاما، بمستشفى الكهرباء.
 
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدار الأزمات، من حصرها بلغ نحو 60 إصابة، وحوالى 86 حالة اشتباه، وحالتى وفاة.
 
يأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدة طرق للإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، من خلال التواصل عن طريق الواتس أب علي الأرقام الآتية:-
 
1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450 
ويتم إرسال البيانات الآتية :
- الاسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل
الشكوي : اشتباه / ايجابي /
مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط
 
2- اتحاد المهن الطبية 01550003456 
ويتم إرسال البيانات الاتية :
- الاسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل
الشكوي : اشتباه / إيجابي /
مخالط لايجابي/ مخالط المخالط
 
3- وزارة الصحة 01204854721 
ويتم إرسال البيانات الاتية :
الاسم / مكان العمل / الوظيفية / الشكوى أو الاستفسار.
 
 

نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

شهداء اطباء الاسنان

اصابات اطباء الاسنان بكورونا

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