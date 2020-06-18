اليوم السابع
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نائب محافظ بنى سويف يناقش خطة تنمية المنطقة المحيطة بمحور عدلى منصور

الخميس، 18 يونيو 2020 07:08 م
نائب محافظ بنى سويف يناقش خطة تنمية المنطقة المحيطة بمحور عدلى منصور جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى

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عقد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعا ضم فريق العمل المكلف من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بإعداد بعض التصورات والدراسات المقترحة لتنمية محيط محور عدلي منصور، حيث حضر الاجتماع: المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمهندسة لمياء جلال مديرة مكتب خدمة المستثمرين، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، والمهندسة نانسي إبراهيم مديرة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وعدد من المهندسين المعنيين.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة بعض الإجراءات والخطوات الخاصة بالبدء في إعداد وتنفيذ مخطط مقترح لتنمية المنطقة المحيطة والمنطقة الواقعة أسفل المحور، ضمن خطة المحافظة المزمع تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة استثماريا، من خلال الاعتماد على التخطيط الجيد والمسبق تجنبا لظهور أية عشوائية بمحيط أهم محور تنموي  في المحافظة،حيث يجرى حاليا الانتهاء من إعداد حصر بالأراضى المتاخمة للمحور لتحديد ملكية وتبعية تلك الأراضى .

وأكد نائب المحافظ على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة أن يتضمن المقترح النهائي إتاحة آفاق جديدة في مجالات استثمارية عديدة عقاريا وتجاريا وغيرها، بهدف تحقيق تنمية عمرانية اقتصادية للمنطقة وتحقيق نقلة نوعية اجتماعيا واقتصاديا  من خلال جذب العديد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أهمية إعداد دراسة وافية تشمل كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية  وآليات الترويج للمقترحات بشكل علمي ومدروس للميزات النسبية للموقع ،وجدوى الأنشطة الاقتصادية أو التجارية الممكن إقامتها في تلك المنطقة.

 

 


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