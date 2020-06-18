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نائب رئيس البرلمان الليبى: روسيا تدعم إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

الخميس، 18 يونيو 2020 12:07 م
نائب رئيس البرلمان الليبى: روسيا تدعم إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية البرلمان الليبى
كتب: أحمد جمعة

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صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبى احميد حومة أن روسيا أكدت دعمها لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وفقاً لما خلصت إليه مخرجات مؤتمر برلين.

ويزور وفد برلمانى ليبى يضم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع ضم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية وومثلاً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وكشف الموقع الرسمي التابع للبرلمان الليبى عن لقاء الوفد مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسى ميخائيل بوجدانوف بحضور السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف.

وأوضح أن اللقاء تناول آخر التطورات العسكرية و السياسية في ليبيا وكذلك العلاقات الليبية الروسية، لافتاً إلى أن اللقاء بحث كيفية تطبيق إعلان القاهرة ومخرجات برلين وكيفية الذهاب لعملية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار وفقاً للثوابت الوطنية للشعب الليبي.

كما أكد حومة على دعم مجلس النواب الليبى لجهود روسيا الرامية إلى وقف إطلاق النار وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.

 إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة إنه لليوم التالي على التوالي يعقد الوفد الليبي رفيع المستوى، اجتماعاً مطولاً بمقر وزارة الخارجية الروسية مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا وكبير مستشاري وزارة الخارجية الروسية السفير الروسي السابق بليبيا.

وأكد المكتب الاعلامي التابع لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة أن الاجتماع تناول بشكل أساسي دعم الجهود الروسية لوقف إطلاق النار وتفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين وبحث الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات .

يشار إلى أن الوفد الليبي مكون من نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية وممثل القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العقيد خليفة بوشويقير.


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