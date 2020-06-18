ميناء الإسكندرية يواصل تطهير وتعقيم السفن والأرصفة لمواجهة كورونا

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج والأرصفة والمكاتب الخاصة بالموظفين والشاحنات والسيارات وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، وذلك بواسطة فريق متخصص لتطهير كافة البضائع والسفن والأرصفة فور وصولها إلى الميناء.

وتابع الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أعمال التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المرافق بالميناء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من العاملين والمتعاملين بشكل يومي والتأكد من تطهيرها يوميا بواسطة فريق متخصص.

وقال الربان شاهين فى بيان اليوم، أنه تم تكثيف أعمال التعقيم الوقائى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تضمنت تطهير كافة المنشآت وواجهات المبانى والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات، والبضائع والشاحنات، والسيارات باستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتى روعى فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة وفقاً لما أقرته منظمة الصحة العالمية ، وما يناسب السلع والبضائع، وبما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من احتماليات الإصابة بأى عدوى، وذلك يأتي فى إطار تكثيف الجهود التى يقوم بها المختصين في الميناء للحد من إنتشار فيروس " كورونا " المستجد منذ ظهوره في العالم .