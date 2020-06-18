اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 03:24 م
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منظمة الصحة: نأمل إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لكورونا هذا العام

الخميس، 18 يونيو 2020 03:15 م
منظمة الصحة: نأمل إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لكورونا هذا العام محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن المنظمة تأمل في أن يتم إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لفيروس كورونا هذا العام وإنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تضع خططا للمساعدة في تحديد من ينبغي أن يحصل على أولى الجرعات فور الموافقة على لقاح.

وستكون الأولوية للعاملين على الخطوط الأمامية في مكافحة الفيروس مثل الطواقم الطبية والأشخاص الأكثر عرضة للخطر بسبب السن أو الإصابة بأمراض أخرى ومن يعملون أو يقيمون في أماكن يسهل فيها انتقال العدوى مثل السجون ودور الرعاية.

وقالت سواميناثان "يحدوني الأمل والتفاؤل. لكن تطوير لقاح أمر معقد، ويصاحبه الكثير من عدم اليقين".

وأضافت "الأمر الإيجابي هو أن لدينا الكثير من اللقاحات ومناهج العمل، لذا حتى وإن فشل اللقاح الأول أو الثاني، يجب ألا نفقد الأمل أو نستسلم".

ووصفت سواميناثان طموح إنتاج مئات الملايين من الجرعات هذا العام بأنه متفائل، بينما وصفت الأمل في إنتاج زهاء ملياري جرعة مما يصل إلى ثلاثة لقاحات مختلفة العام المقبل بأنه غير مؤكد.

وقالت إن بيانات التحليل الجيني التي جُمعت حتى الآن تُظهر أن فيروس كورونا المستجد لم يتحور بعد بأي شكل يؤدي لتغير حدة المرض الذي يسببه.  


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