مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.. رفع القيود عن كبار السن والأطفال فى دبى

كتب محمود راغب

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دولة العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، أشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين، إلى أن حكومة دبى قررت اعتبارا من اليوم الخميس، رفع القيود عن كبار السن فوق الـ 60 عاما والأطفال دون الـ 12 سنة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

ويشمل القرار فى هذا الشأن استئناف العمل بمجموعة جديدة من الأنشطة فى إمارة دبى وهى: المكتبات العامة والمتاحف الخاصة وصالات الفنون، والخدمات المنزلية لرعاية كبار السن وأصحاب الهمم، والتجميل المنزلى، والتخييم، وأحواض السباحة، ومراكز اللياقة، والرياضات والحدائق المائية، ومناطق الرياضة وألعاب الأطفال فى الحدائق والشواطئ العامة، فضلا عن استئناف عمل مختلف قاعات العرض السينمائى.