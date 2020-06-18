اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مطرانية طنطا تحتفل بذكرى عيد تجليس الأنبا بولا بيد قداسه البابا شنوده

الخميس، 18 يونيو 2020 04:53 م
مطرانية طنطا تحتفل بذكرى عيد تجليس الأنبا بولا بيد قداسه البابا شنوده تجليس نيافة الانبا بولا
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت مطرانيه طنطا اليوم الخميس بعيد تجليس نيافة الأنبا بولا الحادى والثلاثين، أسقفا على إيبارشية طنطا وتوابعها بيد قداسة البابا شنودة فى 18 يونيو 1989.

يذكر أن الأنبا بولا من مواليد 23 أغسطيس 1951 بمدينة كفر الشيخ، وتم تعيينه باحثا بالمركز القومى للبحوث جيوفيزيقا، وذهب إلى دير البراموس فى 17ماىس 1976 وسُيم راهبا فى 24ابريل 1976 باسم توما البرموسي، ثم سُيم قسا فى 4يونيو 1976 وقمصا فى 28مايو 1977و سيم خورى ابيسكوبو اسقفا للقرى فى 26مايو 1977، وتم سيامته بيد قداسة البابا شنودة الثالث اسقفا عاما فى 25مايو 1980 ، واسقف ايبارشية طنطا وتوابعها بيد قداسة البابا شنودة في18يونيو 1989 ثم تم ترقيته إلى رتبة مطران بيد قداسة البابا تواضروس فى 25 نوفمبر2018.

وفى وقت سابق أصدر الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بيانا لشعب الكنيسة للتشديد على إجراءات النظافة والتوعية بالثقافة الصحية والطبية لأبناء الكنيسة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا فى عدد كبير من دول العالم.

وشدد الأنبا بولا فى بيانه لشعب الكنيسة بتقديم فقرة طبية لمدة 5 دقائق بعد كل عظة صباحية ولمدة 15 دقيقة بعد كل عظة مسائية من أحد الأطباء المتخصصين وذلك فى جميع الكنائس ولمدة شهر لرفع مستوى الثقافة الصحية والطبية لدى شعب الكنيسة، كما نبه على كل من يعانى من نزلة برد التزام الراحة بالمنازل ومع ارتفاع درجة الحرارة عليه التوجه للطبيب.

كما شدد على التوقف عن عادة التقبيل وخاصة بين النساء، وعمل دورة نظافة لجميع دورات المياه العامة بالكنائس وبيوت الخلوة ودور الحضانة التابعة للكنيسة مرة كل ساعة مع مراعاة استخدام المطهرات الفعالة مع التأكيد على تطهير كل ما يلمسه المترددون من أجزاء الحمامات كالمقابض والصنابير والمحابس وقواعد المرحاض.

كما شدد مطران طنطا على التأكد من وجود منظفات سائلة فى جميع دورات المياه، واستخدام لفافة وإيشارب التناول لمرة واحدة (استخدام شخصي) على أن يتم القاءها فى سلة مخصصة تحت إشراف الخدام والخادمات على أن يتم غسلها بعد كل قداس، وعدم تداول أى نوع من الأكواب الزجاجية أو المعدنية داخل الكنيسة أو بمرافقها المتعددة كالكانتين أو الكافيتيريا والتركيز على استخدام الاكواب الورقية على أن تلقى فى سلة مهملات بعد استخدام الفرد لها، والتخلص منها بطريقة آمنة وأكد مطران طنطا على تشكيل لجنة متابعة من المطرانية لتنفيذ هذه التعليمات بدقة.
 
FB_IMG_1592421751183
 

 

FB_IMG_1592487034913
 

 


اخبار عاجله

مطرانية طنطا

الأنبا بولا

عيد تجليس الأنبا بولا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الذكرى الثالثة لحادث "أحد الزعف".. مطرانية طنطا تُحيي ذكرى الكنيسة باحتفالية على مواقع التواصل الاجتماعى.. افتتاح النصب التذكارى للشهداء بصور الـ30 شهيدا.. والأنبا بولا يُمجد مقابر الشهداء ويطالب بالصلاة لمصر

الخميس، 09 أبريل 2020 03:30 م

مطران طنطا: فقرة طبية بعد كل عظة ومنع التقبيل لمواجهة انتشار الأمراض

الأربعاء، 04 مارس 2020 03:04 م

إجراءات أمنية مشددة لتأمين كنائس الغربية ومطران طنطا يستقبل المهنئين بالعيد

الإثنين، 06 يناير 2020 12:06 ص

الأنبا بولا يستضيف لقاء لكهنة الطوائف المختلفة بمطرانية طنطا

الأربعاء، 24 يوليه 2019 12:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة