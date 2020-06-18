مطرانية طنطا تحتفل بذكرى عيد تجليس الأنبا بولا بيد قداسه البابا شنوده

الغربية عادل ضرة

احتفلت مطرانيه طنطا اليوم الخميس بعيد تجليس نيافة الأنبا بولا الحادى والثلاثين، أسقفا على إيبارشية طنطا وتوابعها بيد قداسة البابا شنودة فى 18 يونيو 1989.

يذكر أن الأنبا بولا من مواليد 23 أغسطيس 1951 بمدينة كفر الشيخ، وتم تعيينه باحثا بالمركز القومى للبحوث جيوفيزيقا، وذهب إلى دير البراموس فى 17ماىس 1976 وسُيم راهبا فى 24ابريل 1976 باسم توما البرموسي، ثم سُيم قسا فى 4يونيو 1976 وقمصا فى 28مايو 1977و سيم خورى ابيسكوبو اسقفا للقرى فى 26مايو 1977، وتم سيامته بيد قداسة البابا شنودة الثالث اسقفا عاما فى 25مايو 1980 ، واسقف ايبارشية طنطا وتوابعها بيد قداسة البابا شنودة في18يونيو 1989 ثم تم ترقيته إلى رتبة مطران بيد قداسة البابا تواضروس فى 25 نوفمبر2018.

وفى وقت سابق أصدر الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بيانا لشعب الكنيسة للتشديد على إجراءات النظافة والتوعية بالثقافة الصحية والطبية لأبناء الكنيسة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا فى عدد كبير من دول العالم.

وشدد الأنبا بولا فى بيانه لشعب الكنيسة بتقديم فقرة طبية لمدة 5 دقائق بعد كل عظة صباحية ولمدة 15 دقيقة بعد كل عظة مسائية من أحد الأطباء المتخصصين وذلك فى جميع الكنائس ولمدة شهر لرفع مستوى الثقافة الصحية والطبية لدى شعب الكنيسة، كما نبه على كل من يعانى من نزلة برد التزام الراحة بالمنازل ومع ارتفاع درجة الحرارة عليه التوجه للطبيب.

كما شدد على التوقف عن عادة التقبيل وخاصة بين النساء، وعمل دورة نظافة لجميع دورات المياه العامة بالكنائس وبيوت الخلوة ودور الحضانة التابعة للكنيسة مرة كل ساعة مع مراعاة استخدام المطهرات الفعالة مع التأكيد على تطهير كل ما يلمسه المترددون من أجزاء الحمامات كالمقابض والصنابير والمحابس وقواعد المرحاض.