مطبعة جامعة الإسكندرية تبدأ فى طباعة أوراق لتوعية طلاب الفرق النهائية أثناء الامتحانات

الإسكندرية أسماء على بدر

بدأت مطبعة جامعة الإسكندرية فى طبع مطبوعات توعوية جديدة لطلاب الفرقة النهائية لتوعيتهم بعدم التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعى وضرورة التطهير الشخصى ومنع الزحام وذلك أثناء تأدية الامتحانات والتى تنطلق بعد أيام .

يأتى ذلك فى إطار دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة واستعدادات جامعة الإسكندرية لامتحانات نهاية العام وفى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وحرصا على سلامة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأعلنت مطبعة جامعة الإسكندرية عن بدء مراحل تركيب ماكينة الطباعة الديجيتال والتى تعد واحدة من أحدث ماكينات الطباعة بمطبعة الجامعة .

وأضافت فى بيان اليوم أنه من المقرر أن تدخل الخدمة إعتبارا من الثلاثاء 9 يونيو لتقدم أحدث خدمات الطباعة وبأسعار وبجودة تنافسية.

وكان قد قامت إدارة جامعة الإسكندرية، بتعقيم وتطهير غرف وأوراق وماكينات مطبعة الجامعة، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطهير كليات ومعاهد وإدارات جامعة الإسكندرية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.