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مطار القاهرة يستقبل 925 مصريا قادمين من الكويت والسعودية والإمارات

الخميس، 18 يونيو 2020 10:36 م
مطار القاهرة يستقبل 925 مصريا قادمين من الكويت والسعودية والإمارات مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 925 مصريا من العالقين بالكويت والسعودية والإمارات، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل رحلتين لشركة الخطوط الجوية السعودية قادمين من الدمام علي متنهم 463 مصريآ، ورحلة لطيران الجزيرة قادمة من الكويت علي متنها 162 مصريآ، ورحلة لشركة الخطوط الإماراتية قادمة من دبي وعلي متنها 300 مصريآ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.
 
 
 
 
 
 

مطار القاهرة

رحلات استثنائية

المصريين العالقين

المصريين العائدين

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