مطار القاهرة يستقبل 422 مصريا قادمين من النمسا ولندن وباريس والأردن

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم حوالي 422 مصريا من العالقين بالسعودية والجزائر والأردن، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن المطار استقبل 4 رحلات لشركة مصر للطيران، الأولي قادمة من النمسا علي متنها 24 مصريا، والثانية من الأردن علي متنها 299 مصريا ، والثالثة قادمة من باريس وعلي متنها 31 مصريا ، والرحلة الرابعة قادمة من لندن وعلي متنها 70 مصريآ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.