مطار القاهرة يستقبل 1179مصريا عالقا من مسقط والسعودية والأردن وتركيا

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 8 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 1179 من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، والأردن وقطر وتركيا، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 8 رحلات قادمة من مسقط تقل عالقين مصريين بقطر، كما استقبل رحلة قادمة من عمان بالأردن وكذلك رحلة من أسطنبول وأخرى من تبوك ورحلتين من الرياض ورحلة من اليمن والأخيرة من جدة رحلات سيرتهما شركة مصر للطيران، وشركة إير كايروا وشركات طيران أخرى خاصة.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .