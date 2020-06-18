اليوم السابع
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مستشفى الشيخ زويد المركزى نقطة دفاع جديدة لمواجهة جائحة كورونا بشمال سيناء

الخميس، 18 يونيو 2020 08:00 ص
مستشفى الشيخ زويد المركزى نقطة دفاع جديدة لمواجهة جائحة كورونا بشمال سيناء مستشفى الشيخ زويد المركزى
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت فى مستشفى الشيخ زويد المركزى بشمال سيناء، الاستعدادات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، بعد ظهور حالتين إصابة من أبناء مدينة الشيخ زويد؛ وقال الدكتور محمد حسن مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، أن المستشفى جاهزة لاستقبال الحالات المصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، لافتا انه تابع ميدانيا مع الدكتور أحمد عبدالوهاب مدير مستشفى الشيخ زويد أخر الاستعدادات وتبين توفر الأكسجين وأدوية الطوارئ بقسم الاستقبال والطوارئ، وغرف العزل، والأقسام الداخلية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بصيدلية المستشفى، ومتوفر أيضا أكياس الدم فى قسم بنك الدم.

وقال الدكتور أحمد عبد الوهاب، مدير مستشفى الشيخ زويد المركزى، أن فريق العمل فى حالة جاهزية تامة لأى طارئ، مشيرا أنهم فى حالة تحدى لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

 

وقال محمد محسن أخصائى أشعة بمستشفى الشيخ زويد أنهم فى مستشفى الشيخ زويد أطباء وتمريض وفنيين فى خدمة الجميع، وقبل جائحة الكورونا فى السنوات السابقة عاصروا الكثير من الأحداث الصعبة فى أصعب الظروف الراهنة وكانوا دائما على قلب رجل واحد.

أضاف أن قسم العزل والأشعة والمعامل والتمريض والصيدلة يعملون بكفاءة جيدة، ويتمنون إدخال أجهزة جديدة لتكون إضافة قوية للمستشفى مثل جهاز الأشعة المقطعية أسوة بمستشفى العريش وبئر العبد حتى يريح المرضى مشقة العناء والذهاب للعريش.

 

وكذلك قسم الاستقبال والطواريء بقيادة مشرف التمريض وائل الحمايدة يعمل بكفاءة عالية فى استقبال جميع الحالات فى أى وقت، وقسم الصيدلة بقيادة الدكتورة مى عثمان قويدر وتوفيرها للمستشفى بصفة دائمة جميع المستلزمات الوقائية لحماية الطاقم الطبى بالمستشفى أثناء العمل.

وقال إنهم صف من صفوف جيش مصر الأبيض رسالتهم " إنهم يعلمون أن عملهم خطر فى الوقت الحالى وأن المهمة الملقاة على عاتقهم قد تودى بحياتهم وقد تصيبهم بنفس الداء الذين جاءوا من أجله الا يتأخرون عن الواجب الوطنى وفى الصف الأول فى مواجهة الوباء ولا يقصرون فى مساعدة ونصرة كل ملهوف ومحتاج حتى فى أوقات الحظر لا نتأخر وفى خدمة أهالينا ".

 

بدورهم أعرب عددا من أهالى مدينة الشيخ زويد عن تطلعهم لتحسين افضل للخدمات الصحية واكد كلًا من ياسر حسن، وعلى سليمان، انهم يتابعون ما يقدمه فريق الصحة من جهود، حتى أنهم ترجلوا لمسافات بعيدة مشيًا على الأقدام للوصول لتعقيم منزل حالة إصابة بكورونا.

واجمع الاهالىً على ضرورة توفير وزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء كل متطلبات فريق الصحة فى مدينة الشيخ زويد داخل المستشفى ووحدة الطب الوقائى والوحدات الصحية، ومنها سيارات تنقل مناسبة لهم، وأدوات الحماية اللازمة لسلامتهم.

 

وفى بيان لها أعلنت الإدارة الصحية بالشيخ زويد بأنه تم تسجيل ثانى حالة إيجابى كورونا بالشيخ زويدو هو الآن قيد العزل المنزلى، وطالبت الأهالى أخذ الحيطة والحذر واتباع قواعد التباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة والالتزام باستخدام أساليب الوقاية ومكافحة العدوى كارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة وغسل اليدين بالصابون لمدة ٢٠ ثانية على الأقل.

 


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