اليوم السابع
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مدينة إسنا لأصحاب طلبات التصالح: دفع الحد الأدنى من السعر وإلا التحويل للنيابة

الخميس، 18 يونيو 2020 03:56 م
مدينة إسنا لأصحاب طلبات التصالح: دفع الحد الأدنى من السعر وإلا التحويل للنيابة رئيس مدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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ترأس المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اجتماعا بحضور رؤساء القرى، ناقش خلاله عدة موضوعات، أبرزها التنبيه على المواطنين أصحاب طلبات التصالح بسرعة سداد الحد الأدنى من السعر، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين وتحويل الأمر للنيابة العسكرية، مشدداً على الإزالة الفورية لجميع التعديات في المهد حتى سطح الأرض، على أن تكون الإزالة على نفقة المالك وإحالة الأمر للنيابة العسكرية واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد المخالف.

وخلال الاجتماع شدد المهندس محمد سيد سليمان، بمتابعة ملف التقنين والتنبيه على أصحاب طلبات التقنين بسرعة دفع النسبة المقررة وإنهاء إجراءات التعاقد لهم وإعداد تقرير أسبوعي بمعدلات الأداء، وتناول الإجتماع أيضاً رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين من مداخل القرى، وتكثيف حملات الرش والتطهير لجميع الشوارع والأماكن العامة داخل المدينة والقرى، والإهتمام بمستوى النظافة العامة ورفع وتفريغ جميع الحاويات أولاً بأول حتى لا تكون مبعثا للأوبئة، كما شدد سليمان على التواصل مع المواطنين والعمل على أرض الواقع وحل المشكلات بأسرع طريقة ممكنة.

وكان قد أعلن رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تخفيفاً على المواطنين وأسر ضحايا ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تم الإنتهاء من كافة إجراءات توفير سيارة إسعاف وتخصيصها لخدمة أهالي اسنا لنقل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، وناشد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كافة المواطنين بمدينة إسنا الراغبين فى توفير سيارة لضحاياهم ضرورة التنسيق والتواصل وسرعة الإتصال على الأرقام الآتية: (01069874743 – 01002972999).

وكان قد تفقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، العمل والتجهيزات داخل مقر لجنة الشباب لمكافحة كورونا بقرية طفنيس المطاعنة، والتى تم تجهيزها عبارة عن غرفة لمتابعة للمرضي المعزولين منزلياً، وذلك لمتابعة دعمهم لمصابى كورونا والعمل على مكافحة فيروس كورونا بالقرية.

رئيس مدينة إسنا يؤكد على أصحاب طلبات التصالح بدفع الحد الأدنى (1)
رئيس مدينة إسنا يؤكد على أصحاب طلبات التصالح بدفع الحد الأدنى (1)

 

رئيس مدينة إسنا يؤكد على أصحاب طلبات التصالح بدفع الحد الأدنى (2)
رئيس مدينة إسنا يؤكد على أصحاب طلبات التصالح بدفع الحد الأدنى (2)

 


الاقصر

مدينة اسنا

التصالح بمخالفات البناء

اخبار الاقصر

ازالة التعديات فى المهد

اخبار المحافظات

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