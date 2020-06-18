مدير تعليم الإسماعيلية: تعقيم لجان الثانوية العامة ومقر إقامة المنتدبين.. صور

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الخميس، مقر إقامة منتدبى لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية، بحضور إسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام وأحمد الشريف، مدير إدارة المتابعة ومحمد عبد الكريم مدير إدارة شمال الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على توافر الأجواء المعيشية المناسبة بمقر الإقامة فى الاستراحات الحكومية.

وشدد الدكتور خالد خلف، مسئولى إدارة شمال، على ضرورة تذليل أى عقبات على وجه السرعة لمنتدبى لجان الثانوية العامة من الملاحظين والمراقبين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية فى سبيل توفير أجواء مناسبة وإقامة مريحة لائقة بمكانة المعلم المصري.

وتابع مدير المديرية كذلك إجراءات تطهير وتعقيم لجنة الامتحانات ومقر الاستراحات والتى تتم فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامة وأمان أبنائنا الطلاب وكافة المشاركين فى العملية الامتحانية والمقرر انطلاقها الأحد المقبل.