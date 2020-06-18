محافظ مطروح: شكرا للرئيس ومصر تحافظ على أبنائها ولاتتهاون فى حفظ كرامتهم

السلوم - حسن مشالى

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى بيان له صباح اليوم الخميس، أن مصر تحافظ على أبنائها فى الداخل والخارج ولن تتهاون فى الحفاظ على كرامتهم، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر لجميع الجهات والأجهزة التى شاركت فى إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

وعلى جانب آخر، رحب أهالى السلوم بالمصريين العائدين مع حفاوة الترحيب لعودتهم سالمين وتم تجهيز مأدبة عشاء لهم مع تجهيز أتوبيس مكيف لإعادتهم بسلامة الله إلى أهلهم بمحافظة بنى سويف.

ونجحت جهود السلطات المصرية فى إعادة 23 مصريا احتجزتهم الميليشيات الليبية بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لأجهزة الدولة باعادتهم للبلاد وكان فى استقبالهم بمنفذ السلوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات الامنية المعنية مع حفاوة الترحيب والاستقبال وعودتهم سالمين الى ارض الوطن.



محافظ مطروح فى استقبال العائدين (3)



محافظ مطروح فى استقبال العائدين (4)



محافظ مطروح فى استقبال العائدين (5)



محافظ مطروح فى استقبال العائدين (6)



محافظ مطروح فى استقبال العائدين (7)



محافظ مطروح فى استقبال العائدين (1)