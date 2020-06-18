محافظ قنا يسلم جهاز عرائس لـ 58 فتاه يتيمه من المقبلات على الزواج

قنا - وائل محمد

سلم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جهاز عرائس لـ 85 فتاه من اليتيمات والأولى بالرعاية المقبلات على الزواج والتى تقدمها مديرية التضامن الإجتماعى بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية جاء ذلك بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى.

وقدم محافظة قنا التهنئة للعرائس وأسرهم متمنياً أن يتم عقد حفل زفافهن قريبا وأن يرزقهن التوفيق والسعادة فى حياتهن الزوجية المقبلة مؤكدا على أن الدولة بأكملها وبالتعاون مع مؤسساتها المجتمعية وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا فى تحسين مستوى معيشة المواطنين كما أكد لهن أن مثل هذا الدعم هو حق أصيل كفلته لهن الدولة ولا يجب عليهن أن يستشعروا الحرج فى ذلك.

من جانبه ذكر حسين الباز انه تم توفير جهاز العرائس للفتيات بناءاً على تقدمهن بطلبات الى محافظ قنا خلال اللقاءات الجماهرية واللقاءات التى يعقدها سيادته بمكتبه حيث يتم إحالتها الى مديرية التضامن الإجتماعى لبحث الحالات وتم التأكد من استحقاق هذه الحالات.

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات وأماكن الإزدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.







