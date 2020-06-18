محافظ بورسعيد ينعى كابتن المصرى السابق على السعيد

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على السعيد كابتن المصرى ومدربه السابق والذى وافتة المنيه باحد مستشفيات بورسعيد امس الخميس بعد صراع طويل مع المرض واشاد الغضبان بعطاء السعيد المخلص لنادية على مدار 3 عقود حيث كان نموذجا للرياضى المحبوب صاحب الاخلاق الطيبه والسيرة الجيده .

ووجه المحافظ خالص العزاء لاسرة اللاعب و لمجلس ادارة النادى المصرى ولجموع مشجعى المصرى واعضائة وأصدقاءه بالملاعب طوال مشواره بالملاعب لاعبا ومدربا ومديرا لقطاع الناشئين بالمصرى.

وتوفى منذ قليل على السعيد نجم المصرى البورسعيدى السابق بعد صراع مع المرض، ونعت الصفحة الرسمية للمصرى البورسعيدى عبر تويتر الراحل قائلة، "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى.. مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ينعى الكابتن على السعيد نجم وقائد النادي المصري في عصره الذهبي وأحد رموز القلعة الخضراء على مدار تاريخها لاعبًا ومدربًا ومديرًا لقطاع الناشئين، والذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض".