محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد أول ويشيد بمستوى الخدمات المقدمة.. صور

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع الجمهور ، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار الفيروس المستجد، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين اثناء تلقى الخدمة.

كما حرص اللواء عادل الغضبان، على الاستماع لآراء المواطنين حول الخدمة المقدمة بسجل مدنى بورفؤاد أول، حيث أشاد المواطنين بالمستوى المتميز للخدمة وسرعة الحصول عليها وحسن المعاملة من العاملين مؤكدين على التغير الملحوظ فى مستوى الأداء داخل السجل المدنى.