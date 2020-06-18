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الخميس، 18 يونيو 2020 01:29 م
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محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد أول ويشيد بمستوى الخدمات المقدمة.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 12:49 م
محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد أول ويشيد بمستوى الخدمات المقدمة.. صور محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سجل مدنى بورفؤاد أول اليوم الخميس، خلال جولته اليوم بمدينة بورفؤاد، رافقه خلالها المهندس محمد عبده، رئيس مدينة بورفؤاد، كافة أقسام السجل المدنى، واستمع لآراء العاملين بالسجل المدنى والمواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، مشيدًا بالمستوى المتطور الذى يعمل به السجل المدنى فى إطار خطة المحافظة لتطوير خدمات السجل المدنى المقدمة للمواطنين.

 
وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع الجمهور ، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار الفيروس المستجد، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين اثناء تلقى الخدمة.
 
كما حرص اللواء عادل الغضبان، على الاستماع لآراء المواطنين حول الخدمة المقدمة بسجل مدنى بورفؤاد أول، حيث أشاد المواطنين بالمستوى المتميز للخدمة وسرعة الحصول عليها وحسن المعاملة من العاملين مؤكدين على التغير الملحوظ فى مستوى الأداء داخل السجل المدنى.
محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد (1)
محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد (1)

محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد (2)
محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد (2)

محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد (3)
محافظ بورسعيد يتفقد سجل مدنى بورفؤاد (3)
 
 
 
 
 

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