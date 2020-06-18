محافظ بنى سويف: جهود الدولة فى اعادة أبنائها من ليبيا جسدت ملحمة وطنية (صور)

بنى سويف - أيمن لطفى

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء المحافظة عن كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والذي أسفرت تكليفاته الفورية لأجهزة الدولة عن عودة أبناء مصر الـ23 الذين كانوا محتجزين بدولة ليبيا، حيث قد وصلوا اليوم الخميس لمقر ديوان عام المحافظة قبل توجهم لمسقط رأسهم بقرية كوم الرمل بمركز ومدينة سمسطا.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لأتوبيس العائدين أمام ديوان عام المحافظة ، وسط فرحة كبيرة بعودة أبناء بني سويف إلى وطنهم الغالي مصر ، والتقى بهم المحافظ بقاعة الديوان العام ، لتقديم واجب الاستضافة ، وجلس معهم مستفسرا عن أحوالهم ورحلتهم من الأراضي الليبية مرورا بمطروح حتى عودتهم لمحافظتهم.

وحرص المحافظ على تهئنتهم بسلامة عودتهم ، مؤكدا لهم أن أجهزة الدولة بأكملها لم تدخر جهدا في اتاحة كل السبل لعودتهم ، خاصة وأن السيد الرئيس كان يتابع هذا الملف بشكل لحظى ، حتى تم انهاء الأزمة ، واصفا ماحدث بالملحمة الوطنية ، وذلك جسد حقيقة أن كرامة المصري فوق كل اعتبار ، وأن الدولة المصرية لها مكانتها وقوتها اقليميا ودوليا.

كما أضاف المحافظ قائلا "الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليماته فور حدوث الأزمة عند تداول فيديو به اساءة لأبناء مصر ،فتحركت أجهزة الدولة المعنية بكل سرعة ، وتم انهاء الأزمة في وقت قياسي جدا ، يضاف ذلك إلى نجاحات الدولة المصرية على الصعيد السياسي والدبلوماسي ، حيث أن مصر دولة مؤسسات ، فهي قوية بقيادتها السياسية الوطنية وجيشها والشرطة الباسلة ، وأجهزتها المعنية".

فيما عبر العائدون من ليبيا عن شكرهم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي اهتم بهم حتى عودتهم ، معربين عن سعادتهم باهتمام وتقدير الدولة لهم ، وأن كرامتهم محل تقدير من دولتهم ، قائلين "الحمد لله رجعنا بلدنا مصر ، ووطنا العزيز ، واهتمام الرئيس بينا وأجهزة الدولة ، أسعدنا ، وجعلنا نشعر بالفخر والعزة ، وأن قيادتنا لا تفرط في واحد فينا ، وسنبقى فخورين بذلك ونحكيه لأولادنا وأحفادنا ، ان دولتنا قوية ، وجيشنا قوي ، ولينا عزة وكرامة في كل مكان".



العائدون من ليبيا من أبناء بنى سويف



العائدون من ليبيا من أبناء بنى سويف