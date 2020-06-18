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محافظ الشرقية يطلق مبادرة لتقديم مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة

الخميس، 18 يونيو 2020 01:03 م
محافظ الشرقية يطلق مبادرة لتقديم مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة
الشرقية - إيمان مهنى

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أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد بتوزيع شنط مواد غذائية تحتوي علي خضروات وفواكة طازجة تقدم لعدد 250 أسرة بمركز ومدينة الزقازيق، كمرحلة أولي يتم تعميمها بباقي مراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهلهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد محافظ الشرقية،فى بيان له،أن الدعم المقدم للأسر المتضررة يأتي في إطار الاهتمام بالمواطنين الأكثر احتياجا ودعماً للعمالة اليومية المتضررة من مواجهة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل مباشر علي دخلهم اليومي ولتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مؤكداً أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذه لمواجهة فيروس كورونا.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الانسانية النبيلة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى بتوفير مواد غذائية جافة وطازجة للأسر المتضرره من تداعيات فيروس كورونا المستجد بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريتي التضامن الإجتماعي والقوي العامله لحصر العمالة غير المنتظمه والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لتوجيه كافة اوجه الدعم والرعاية لها للخروج من بسلام من تلك الجائحة التي تمر بها البلاد.

شارك المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والاستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (1)
مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (1)

 

مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (2)
مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (2)

 

مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (3)
مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (3)

 

مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (4)
مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (4)

 

مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (5)
مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (5)

 

مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (6)
مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (6)

 

مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (7)
مواد غذائية طازجة لدعم العمالة غير المنتظمة (7)

 

 


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