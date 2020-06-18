محافظ الدقهلية : توريد 187300 طن قمح بالشون والصوامع حتى الآن

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، أنه تم حتى اليوم توريد 187300 طن من محصول القمح المحلى للشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الجارى.

وقال محافظ الدقهلية فى بيان إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان 1 طن،وأشار إلى المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الاقماح تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن.

واوضح مختار أن لجان المتابعة الميدانية من الوحدات المحلية مستمرة فى متابعة تتابع عمليات التوريد على مدار اليوم وبهدف التجاوب الفورى مع اية مشكلات طارئة للتيسير على المورين مؤكدا على تضافر الجهود من اجل موسم توريد قمح ناجح،والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يتعلق باعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه الجميع.

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين إنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة فى عمليات التوريد فى مختلف الصوامع والشون.