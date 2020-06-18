اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر المركزى بالدقى للوقوف على مستوى الخدمات

الخميس، 18 يونيو 2020 11:08 ص
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر المركزى بالدقى للوقوف على مستوى الخدمات محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر بالدقى
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، جولة تفقدية بمستشفي 6 اكتوبر المركزي بالدقي للوقوف علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا .
 
وخلال الجولة داخل المستشفي تفقد المحافظ غرف العزل والفحص والتصنيف والإفاقة والأقسام الداخلية وأقسام الطواري والاستقبال ، كما حرص المحافظ علي التحاور مع المرضي والاستماع إلي شكواهم للعمل فحصها وتقديم أجود الخدمات الطبية لهم .
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الحيزة على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلي تضافر جميع الجهود للتغلب على هذه الجائحة مضيفا انه تم تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات بصفة دورية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى.
 
وكان التقى المحافظ أمس مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وذلك للوقوف على الاجراءات التى سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة للسيطرة على فيروس كورونا فى ضوء رصد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظتى القاهرة والجيزة .
 
وشهد اللقاء عددا من النقاط ومنها تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة الى خطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى،  مشيرًا إلى أنه تم انشاء غرفة عمليات للتعامل مع أزمة كورونا تضم ممثلين عن مديرية الشئون الصحية والتأمين الصحى وهيئة الإسعاف والاحياء والمراكز وتزوديها بخطوط ساخنه لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للتغلب على أي تحديات قد تواجه المرضي.
 
ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى مؤكدا على الحرص على التواصل المستمر معهم على مدار ال 24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها فورًا مشيداً بخطة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
 
 
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر بالدقى (4)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر بالدقى 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر بالدقى (1)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر بالدقى 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر بالدقى (2)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر بالدقى 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر بالدقى (3)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 اكتوبر بالدقى 

 


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