محافظ البحيرة: سحب 4 قطع أراضى من غير الجادين بوادى النطرون بمساحة 192.فدان

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة،أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى مع غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وأشار إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون قامت بسحب 4 قطع اراضي من غير الجادين وذلك بمنطقة البحر الفارغ باجمالى مساحة 192.5 فدان وذلك على النحو التالى" قطعه ارض على مساحة 44 فدان - قطعة ارض بمساحه 5.5 فدان -- قطعتين بمساحة 143 فدان"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفي.

وأكد المحافظ على استمرار عمل اللجان واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.



سحب قطع أراضي من غير الجادين بوادى النطرون (1)



سحب قطع أراضي من غير الجادين بوادى النطرون (2)