محافظ البحيرة: تعافى 26 حالة كورونا جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 26 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا اليوم الخميس 18 يونيو من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالى عدد المتعافين 705 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم

وأشاد بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، مشيرا الى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

من الجدير بالذكر انه مخصص 30% من الطاقة الاستيعابية بمستشفيات البحيره لمصابى فيروس كورونا ونسبة اشغال هذا الجزء المخصص لم يتجاوز 70% .

كما أن إجمالى إصابات الأطفال والاعمار اقل من 18 سنة بلغت 130 حالة منذ بداية انتشار الفيروس وحتى اليوم خرج منهم بعد الشفاء 100 متعافى والباقى فى طريقهم للشفاء ولم تسجل بينهم حالة وفاة واحدة.