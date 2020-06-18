محافظ أسيوط: إزالة 22 مخالفة بناء وتعديات خلال يوم واحد بحى شرق ومنفلوط

أسيوط ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة تمكنت خلال يوم من تنفيذ 22 حالة إزالة بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ترأس السكرتير المساعد حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز منفلوط، مشيرًا إلى استمرار الحملات وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

واستهدفت حملات اليوم إزالة بعض التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقرية بنى شقير وأم القصور بمركز منفلوط أسيوط برئاسة المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد وبمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط فضلًا عن إزالة بعض مخالفات البناء فى مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة كما تم تنفيذ حملة بحى شرق بمشاركة أيمن محروس رئيس الحى أسفرت عن إزالة بعض مخالفات البناء وبعض الشدات الخشبية وإزالة بعض الأدوار المخالفة بشارع الحكمدار بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية للحي.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء فى المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.



حملات إزالة بحي شرق ومنفلوط



حملات إزالة بحي شرق ومنفلوط