مجلس سلامة النقل: الضباب الكثيف ربما أربك الطيار في حادث وفاة كوبى برايانت

قال محققون فيدراليون الليلة الماضية إن الضباب الكثيف ربما أربك طيار الهليكوبتر التي تحطمت خارج لوس أنجليس في يناير كانون الثاني في حادث مقتل كوبي برايانت لاعب كرة السلة الشهير وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين.

وأضاف المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أن الطيار أرا زوبايان كان أبلغ مسؤولي الحركة الجوية أن الهليكوبتر في طريقها للخروج من ضباب كثيف بينما كانت في واقع الأمر تنحدر قبل اصطدامها بالأرض بالقرب من كالاباساس.

وأوضح المجلس، الذي لم يصدر تقريره النهائي بشأن حادث 26 يناير، أن الطيارين ربما يشعرون بالارتباك بشأن سرعة الطائرة وحركاتها حينما لا يرون السماء أو المنطقة المحيطة مما يسبب ما يسمى "بالارتباك المكاني".

وتابع المجلس الوطني "بدون التحقق من الوضع المحيط أو الانتباه لحركة الهليكوبتر فالمكان الواقعي والزوايا يمكن أن يساء فهمها".

وتوفي زوبايان في الحادث.

وكان أحد أعضاء المجلس الوطني أبلغ الصحفيين بعد الحادث أن الضباب الذي أدى إلى تقييد الرؤية سيكون محور التركيز خلال التحقيقات.

وفي فبراير شباط قال المجلس الوطني إن محرك الطائرة لم تكن به "مشكلة ميكانيكية خطيرة" يمكن أن تساهم في فهم ما حدث.

وكان برايانت، الفائز باللقب خمس مرات مع لوس أنجليس ليكرز، في طريقه مع ابنته وسبعة أشخاص آخرين لمباراة كرة سلة للفتيات قبل أن يقع الحادث الذي تسبب في صدمة لجماهير الرياضة حول العالم.