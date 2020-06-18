لوفيجارو: الدفاع الفرنسية تندد بعنف تركيا تجاه سفنها فى البحر المتوسط

كتب : أحمد علوى

أفادت صحيفة لوفيجارو أن وزارة الدفاع الفرنسية كشفت إن سفينة لو كوربيه الفرنسية التي تشارك في مهمة لحلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، تعرضت ​​مؤخرا إلى مناورة "عنيفة للغاية" من قبل الفرقاطات التركية.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي كانت الفرقاطة الفرنسية تسعى لتحديد هوية سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، تدخلت الفرقاطات التركية وأضاءت ثلاث مرات برادار التحكم في إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لصحيفة لوفيجارو: "وفقا لقواعد الاشتباك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، يعتبر هذا العمل عدائيا". "هذه القضية خطيرة للغاية بالنسبة لنا. لا يمكننا أن نقبل أن يتصرف حليف بهذه الطريقة ضد سفينة تابعة للناتو، تحت قيادة الناتو، تقود مهمة الناتو".

كما صرح مسؤول من وزارة الجيش الفرنسي لرويترز: "دفعت هذه المناورة العدوائية باريس إلى إدانة "سياسة النعامة" التي ينتهجها حلف الناتو مع تركيا". "لقد شهدنا بالفعل لحظات معقدة في التحالف، هناك طرق للتغلب عليها ولكن لا يمكننا تطبيق سياسة النعامة ولا يمكننا التظاهر بعدم وجود مشكلة تركية حاليا في الناتو". "عليك أن تراها وتعلن عنها وتعالجها".