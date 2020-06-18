كيف تؤثر طفرات كورونا على تطوير لقاح للفيروس؟

كتبت فاطمة خليل

يبدو أن تحور فيروس كورونا من الأشياء التي أثارت الجدل مع تخوف العلماء من تأثير هذا التحور على إمكانية تطوير لقاح، وأكد باحثون بمعهد سكريبس للأبحاث بالولايات المتحدة أن اللقاح سيعمل لمواجهة المتغيرات والطفرات الجينية لكورونا، حيث إن الطبيعة البطيئة والمعتدلة للطفرات هي أخبار جيدة لتطوير اللقاح، بحسب موقع "Healthline".

وقال الدكتور بنيامين نيومان، رئيس قسم الأحياء في جامعة تكساس إي أند إم: "لا يزال الفيروس مشابهًا جدًا للسلالة الأولي لدرجة أنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن الاختلافات مهمة بالنسبة للقاح".

تميل اللقاحات بشكل عام إلى استهداف النسخة الأولية من الفيروس.

وأضاف نيومان أنه عادة ما تحافظ سلالة أقدم من الفيروس على ميزات كافية توفر المناعة ضد مجموعة كاملة من المتغيرات.

لكن فيروس الإنفلونزا يتغير بسرعة وبشكل غير منتظم من عام إلى آخر مقارنة بكورونا.

علاوة على ذلك ، فإن جهازنا المناعي لديه ذاكرة رهيبة لفيروسات الإنفلونزا، كما أن الاستجابة المناعية للإنفلونزا تستمر حوالي عام قبل أن نحتاج إلى إعادة التلقيح.

وأوضح الدكتور جون روز، عالِم الأبحاث البارز في قسم علم الأمراض في جامعة ييل ميديسن والذي يساعد في تطوير لقاح كورونا: "يجب أن يكون من الممكن صنع لقاح فعال لـ COVID-19 من شأنه أن يوفر مناعة طويلة الأمد ضد هذا الفيروس بالتحديد كما فعلنا مع العديد من الفيروسات الأخرى التي لا تتغير بسرعة.

وعندما يكون لدينا في النهاية لقاح COVID-19، فمن المرجح أن يحمي الناس من "الغالبية العظمى من سلالات كورونا المتداولة للطفرات المتوقعة وحتى إذا حدثت طفرات عشوائية على الطريق، يعتقد العلماء أن السيناريو الأسوأ هو أننا سنرى بعض الإصابات، لكننا لن نواجه مرضًا يهدد الحياة.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط إلى متى ستستمر المناعة بمجرد أن يتغلب جهاز مناعة الشخص على العدوى.

بمجرد أن تغادر العدوى الجسم، فإنها تترك علامات في الجهاز المناعي - أو الأجسام المضادة - يمكنها تحديد الفيروس ومكافحته بسرعة إذا عادت إلى الظهور في المستقبل.

بالنظر إلى مرض السارس في عام 2003، كان لدى الأشخاص الذين لديهم مصدر موثوق به إمدادات قوية من الأجسام المضادة للسارس لمدة عامين تقريبًا ، مما يمنحهم مناعة ضد الفيروس.

بعد حوالي 3 سنوات ، انحسرت الأجسام المضادة للسارس، وكان لدى الناس فرصة أكبر للإصابة بالفيروس مرة أخرى.

في غضون بضع سنوات ، نأمل أن يكون لدينا ما يكفي من مناعة القطيع - من لقاح إلى جانب مناعة طبيعية من العديد من الأشخاص الذين يمرضون - للقضاء على المرض حتى لا تعود العدوى مرة أخرى.

حتى لو تلاشت هذه الأجسام المضادة COVID-19 على مدار سنوات ، وعادت السارس COV-2 إلى الظهور ، ستظل أجسامنا تتذكر العدوى وتكون مستعدة للقتال.

قال شلايس إن "اللقاحات تمنح الذاكرة". حتى إذا لم يعد لدى الشخص مستويات عالية من الأجسام المضادة بسبب تآكل مناعته، فإن بعض الخلايا ستتحرك وستعمل إذا اكتشفت الفيروس.

قال شليس "إن فكرة ضعف المناعة معقدة، وهي أكثر من مجرد مسألة متى تتبدد الأجسام المضادة وتختفي بعد التطعيم".

بالطبع ، لا توجد طريقة للتنبؤ بالضبط بما سيحدث وإلى متى ستستمر مناعة الناس.

قال شليس "الطبيعة لا تعمل بهذه الطريقة..سيخبرنا الوقت."

وفقًا للخبراء، فإن الطفرات الجديدة تشبه إلى حد كبير الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان، بالصين ولا يبدو أنها أكثر عدوانية.

نظرًا لأن الطفرات متشابهة جدًا ، فمن المرجح أن يحمي اللقاح الأشخاص ليس فقط من السلالة الأصلية ولكن أيضًا من الطفرات الجديدة.