وأعلن مسؤولو الصحة في أونتاريو عن 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم الخميس، بينما سجلت مقاطعة كيبيك 120 إصابة ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في كندا إلى 100148.



وقالت الطبيب ساند بوكمان في تورونتو : "هذا الرقم غير مخيف وهو "عادى"، ولا نعتقد أنه دقيق فالاختبارات لدينا لم تكن متوافرة بشكل دائم لوقت طويل إلا أننا تمكنا الآن من إجراء اختبارات بشكل أفضل."



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الفيدرالية عن إجراء آخر لمحاولة مكافحة كوفيد-19 بإطلاق تطبيق جديد لتتبع جهات الاتصال الذين اقتربوا من المصابين بكورونا في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك سيستخدم المواطنون التطبيق على أساس طوعي.



وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أن تطبيق تتبع جهات اتصال العدوى في طريقه للمساعدة في إخطار الأشخاص الذين اقتربوا من المصابين بكورونا.