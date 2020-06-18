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فيديو.. زعيم حزب فى النمسا يتطاول على القرآن: "أخطر من كورونا".. والأزهر يدين

الخميس، 18 يونيو 2020 03:39 م
فيديو.. زعيم حزب فى النمسا يتطاول على القرآن: "أخطر من كورونا".. والأزهر يدين نوربرت هوفر
كتب لؤى على

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"الكورونا ليس خطرا أعزائى.. القرآن أخطر أؤكد لكم".. بهذه التصريحات المسيئة والتطاول على القرآن بدأ نوربرت هوفر، زعيم حزب الحرية النمساوى، هجوما جديدا على الإسلام، خلال تجمع لمؤيدى الحزب، أمس الأول الثلاثاء، فى سوق «فيكتور أدلر» بالعاصمة النمساوية فيينا.
 
 
من جانبه، استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تطاول نوربرت هوفر، زعيم حزب الحرية النمساوى، على القرآن الكريم، وقدمَّت الجمعية الإسلامية بالنمسا بلاغًا إلى النائب العام هناك، اتَّهمت فيه رئيس حزب الحرية بالتحريض ضد المسلمين وازدراء الأديان، وطالبته بالاعتذار عن تلك الإساءة.
 
وأكد مرصد الأزهر أن هذا التطاول المشين على القرآن الكريم من قِبَل زعيم حزب الحرية اليمينى الشعبوى بالنمسا، يمثل تكرارا للإساءة للإسلام، ويعتبر نموذجا للعنصرية ضد المسلمين.
 
وأكد المرصد أن تلك الإساءات المتكررة عداء واضح للإسلام وتحريض صريح ضد المسلمين من شأنه أن يحدث شقاقًا مجتمعيًّا داخل النمسا، ويعطى مسوغًا لتبرير أعمال العنف والإرهاب التى ترتكبها جماعات اليمين المتطرف بحقِّ المسلمين فى قارة أوروبا بشكل عام وجمهورية النمسا على وجه خاص.
 
يُعرف نوربرت هوفر، اليمينى المتطرف بتصريحاته المعادية للإسلام، ويرى أنّ الإسلام لا يمتّ إلى القارة الأوروبية بصلة، ومن أبرز تصريحات هوفر التى تعبّر عن عدائه الواضح للإسلام والمسلمين قوله "لا أريد للنمسا أن تكون بلداً إسلامياً"، "الإسلام ليس جزءً من النمسا".

 


مرصد الازهر لمكافحة التطرف

الازهر الشريف

النمسا

اخبار مصر

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