فيديو .. خليك فى البيت وهنفسحك .. جولة داخل متحف الآثار بالغردقة

البحر الأحمر عماد عرفة

رصدت كاميرا اليوم السابع متحف آثار الغردقة وذلك خلال تفقد عدد من الوزراء له اليوم ، حيث افتتحه وزير السياحة فى فبراير الماضى ويحتوى على 2000 قطعة أثرية من مختلف العصور ويبلغ تكلفته 160 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص .

و تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، الإجراءات الاحترازية بمتحف اثار الغردقة، رافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ووفد من مراسلى الصحف الأجنبية، وذلك لتفقد الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستقبال السياح وافتتاحه.

وبدأ وزير السياحة بتفقد الإجراءات داخل صالات المتحف برفقته الدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار، حيث تفقد الوزير عملية دخول الجمهور للمتحف، حيث قام الوزير ومحافظ البحر الأحمر باتباع إجراءات الدخول من خلال قياس درجة الحرارة والتعقيم .

كان تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران، خلال جولتهما بمطار الغردقة الدولي، اليوم برفقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكذلك وفد مراسلين من الصحف الأجنبية فى مصر، عملية تعقيم السيور وحقائب الوافدين.

وتابع الوزيران عملية تعقيم الحقائب خلال السفر والوصول، وكذلك أكدا على أن جميع الإجراءات التى تم تطبيقها داخل المطار سيتم تطبيقها بدقة عالية جدا حفاظا على سلامة الوافدين والمسافرين.