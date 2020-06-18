اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو .. خليك فى البيت وهنفسحك .. جولة داخل متحف الآثار بالغردقة

الخميس، 18 يونيو 2020 06:27 م
فيديو .. خليك فى البيت وهنفسحك .. جولة داخل متحف الآثار بالغردقة
البحر الأحمر عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت كاميرا اليوم السابع متحف آثار الغردقة وذلك خلال تفقد عدد من الوزراء له اليوم ، حيث افتتحه وزير السياحة فى فبراير الماضى ويحتوى على 2000 قطعة أثرية من مختلف العصور ويبلغ تكلفته 160 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص .

و تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، الإجراءات الاحترازية بمتحف اثار الغردقة، رافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ووفد من مراسلى الصحف الأجنبية، وذلك لتفقد الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستقبال السياح وافتتاحه.

وبدأ وزير السياحة بتفقد الإجراءات داخل صالات المتحف برفقته الدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار، حيث تفقد الوزير عملية دخول الجمهور للمتحف، حيث قام الوزير ومحافظ البحر الأحمر باتباع إجراءات الدخول من خلال قياس درجة الحرارة والتعقيم .

كان تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران، خلال جولتهما بمطار الغردقة الدولي، اليوم برفقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكذلك وفد مراسلين من الصحف الأجنبية فى مصر، عملية تعقيم السيور وحقائب الوافدين.

وتابع الوزيران عملية تعقيم الحقائب خلال السفر والوصول، وكذلك أكدا على أن جميع الإجراءات التى تم تطبيقها داخل المطار سيتم تطبيقها بدقة عالية جدا حفاظا على سلامة الوافدين والمسافرين.


البحر الاحمر

اخبار مصر

متحف اثار الغردقة

وزير السياحة والاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة