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فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

الخميس، 18 يونيو 2020 03:20 م
فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين بطل واقعة "حادث السير"
كتب محمد الجالى

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كشف عمر مصطفى ومينا، الشابان الذى اطمأن عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب حادث سير، خلال تفقده عدداً من المشروعات بشكل مفاجئ فى محافظة القاهرة، تفاصيل الواقعة.
 
 
وقال عمر مصطفى، إنهما تعرضا لحادث من سيارة ملاكى كانت تقودها سيدة، أثناء مرور الرئيس، فتوقف بسيارته وتحدث إليهما، بعد الاطمئنان على سلامتهما، مصيفا: "الرئيس مسبناش بصراحة والسادة الضباط مسابوناش خالص".
 
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وأضاف، أنه عقب ذلك تحدث إليه مندوب من رئاسة الجمهورية، فحضرا إليه، ففوجئا بالرئيس وقد أهداهما خوذتين عن طريق مندوب الرئاسة".
 
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وتوجه عمر بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أنها لفتة طيبة من رئيس الجمهورية".
 

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السيسي

رئاسة الجمهورية

الشاب المصاب في حادث سير

الرئيس يوقف سيارته للاطمئنان علي شاب

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