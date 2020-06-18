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فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. وحصيلة اليوم: 44 إصابة

الخميس، 18 يونيو 2020 07:47 م
فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. وحصيلة اليوم: 44 إصابة كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مساء اليوم الخميس، بينها 5 في منطقة الريحية و4 في بيت كاحل بمحافظة الخليل واصابة في مدينة نابلس.

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية في بيان لها نقلته وسائل إعلام فلسطينية أن الاصابات المسجلة في الخليل هم مخالطين لمرضى سابقين، مشيرة إلى أن حصيلة إصابات اليوم ارتفعت إلى 44 إصابة.

وبينت أن حصيلة الإصابات في محافظة الخليل منذ الصباح ارتفعت إلى 41 إصابة، وفي محافظة نابلس إلى 3، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 789 إصابة، بينها 214 إصابات نشطة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت أن دولة فلسطين دخلت في موجة ثانية من جائحة "كورونا"، مشددة على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله اليوم، سلسلة قرارات بعد دخول فلسطين في موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا وتسجيل إصابات جديدة في مدن الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة فى بيان صحفي لها عقب اجتماع عقدته مع لجنة كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، أن الموجة الثانية تعد أخطر من الموجة الأولى بسبب اكتشاف العديد من البؤر الوبائية غير معروفة المصدر، إضافة إلى إصابة كوادر طبية وصحية بالفيروس داخل المستشفيات.

وأصدرت قرارًا لكل المستشفيات بوقف العمل بنظام الزيارة في المستشفيات والالتزام بمرافق واحد (في حال اقتضت الحاجة)، وذلك من خلال بطاقات تعريفية للمرافق على أن يبقى داخل المستشفى ويخرج حال خروج المريض.


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