اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فض سوق قرية امياى وضبط حالتى بناء مخالف بطوخ فى القليوبية ..صور

الخميس، 18 يونيو 2020 01:20 م
فض سوق قرية امياى وضبط حالتى بناء مخالف بطوخ فى القليوبية ..صور جانب من الحملة
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ يرافقة صبحى إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بالعمار الكبرى والنقيب عماد عطا بصحبة قوة تأمين مركز شرطة طوخ من فض سوق قرية امياى الأسبوعى.

وأشار ياسين إلى أن تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين ،بحانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا ومنها منع الاسواق والسويقات مؤقتا.

فيما عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خلية أزمة بكل محافظة يترأسها المحافظ، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث تم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وخطة المحافظة لمجابهته والتصدي له باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحزم.

وأكد المحافظ، أنه تم تلقى 427 شكوى واستغاثة عبر خدمة الواتس آب وتم التعامل معه وبلغ معدل الاستجابة 97%، من توفير أسرة بالمستشفيات واستفسارات طبية لمرضى العزل المنزلي وتوجيه سيارات الإسعاف للحالات الخطرة لنقلها، وبالإضافة إلى ما يقرب من 150 استفسار وإغاثة عبر المكالمات الهاتفية يقوم بالرد عليها أطباء ومتخصصين من الجهات المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية متواجدين بصفة مستمرة بغرفة العمليات، مؤكدا أنه يتم تقديم كافة الارشادات اللازمة والتنسيق مع المستشفيات فى استقبال الحالات.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ حملة موسعة لضبط حالات البناء المخالف فى قرى المركز، ففى قرية بلتان قام محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ يرافقة رضا  قنديل رئيس الوحدة المحلية ببلتان بالتحفظ على خلاطة ومعدات البناء المستخدمة في صب سقف بالمخالفة وتم القبض على المخالف وإحالتة للنيابة العسكرية وفى الوحدة المحلية بترسا قام إيهاب مهدى رئيس الوحدة بفك شدة خشبية لسقف بالمخالفة بناحية قرية قرقشندة وتم القبض على المخالف وإحالتة للنيابة العسكرية.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

 

FB_IMG_1592476817922
 

 

FB_IMG_1592476821068
 

 

FB_IMG_1592477272137
 

 

FB_IMG_1592477285869
 

 

 


فض سوق

كورونا

طوخ

محافظه القليوبية

ازاله التعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة