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فرحة عارمة للعائدين من ليبيا فور وصولهم لبنى سويف.. فيديو

الخميس، 18 يونيو 2020 12:25 م
فرحة عارمة للعائدين من ليبيا فور وصولهم لبنى سويف.. فيديو
بنى سويف أيمن لطفى

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سادت حالة من الفرحة العارمة فى بنى سويف عقب عودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا بمدينة ترهونة الليبية، كما قدموا  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد، كما وجه المصريون العائدون الشكر لكافة أجهزة الدولة على دعمهم فى عودتهم لبلادهم، حيث سادت فرحة عارمة منذ وصولهم إلى منفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.
 

وفى نفس السياق، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المصريين العائدين من ليبيا الذين نجحت أجهزة الدولة فى إعادتهم إلى أرض الوطن هم 23 شخصًا وجميعهم من محافظة بنى سويف، لافتًا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقلهم إلى مقر اقامتهم فى محافظة بنى سويف.

وعبر العائدون من ليبيا عقب تحريرهم عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم لأرض الوطن، مؤكدين أن مصر أثبتت للعالم أجمع أنها لا تترك أبناءها فى أى بقعة من بقاع الأرض دون دعمهم وتوفير اللازم لهم وحماية أرواحهم، وذلك فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعى، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس.

 

 


السلوم

ليبيا

اخبار مصر

العائدين من ليبيا

الرئيس السيسى

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