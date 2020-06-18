فتوى اليوم.. حكم الوفاء بالنذر على مرتين نظرًا لعدم الاستطاعة الوفاء به مرة واحدة؟

كتب لؤى على

ما حكم الوفاء بالنذر على مرتين نظرًا لعدم استطاعتي الوفاء به مرة واحدة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

الحمد لله وصلاة وسلامًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:- فلا حرج على الناذر أن يوفي بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملًا بقوله تعالى: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة، قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم".