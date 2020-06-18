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غرفة صناعة الملابس: استئناف الإنتاج بكامل طاقته و500 مصنع لتوريد الكمامات

الخميس، 18 يونيو 2020 10:41 ص
غرفة صناعة الملابس: استئناف الإنتاج بكامل طاقته و500 مصنع لتوريد الكمامات صناعة الملابس ـ ارشيفيه
كتب ـ إسلام سعيد

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يعمل قطاع  الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية علي استئناف الأنشطة الإنتاجية بكامل طاقاتها، للتغلب علي الآثار السلبية وتراجع الطلب والركود  منذ بداية جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية، حيث يعد القطاع ثاني أكثر القطاعات تضررا بعد السياحة، ولجأت مصانع وشركات كثيرة في القطاع الي تصنيع الكمامات القماشية والملابس الوقائية كمحاولة لتعويض بعض الخسائرولتلبية احتياجات السوق المحلي والمستهلك المصري .   
 
وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، باتحاد الصناعات، إن الغرفة تتابع مع كافة المصانع الراغبة في انتاج الكمامات المصنوعة من القماش، الإجراءات التنظيمية المطلوبة للحصول على تراخيص الإنتاج واشتراطات التصنيع والمساعدة في تيسير الإجراءات المطلوبة، كما تعمل علي التنسيق الدائم مع هيئة الشراء الموحد لانتظام توريد إنتاج المصانع إلى الهيئة  وقد بلغ عددها 500 مصنع  مع إعطاء الأولوية للمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر من مختلف المحافظات  والمناطق الصناعية في عملية التوريد  وجميع الكمامات القماشية محلية الصنع بالكامل طبقا لتوجيهات الدكتورة نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة والتي تحرص علي التواصل الدائم  مع مجلس إدارة الغرفة لمتابعة العمل داخل القطاع .  
 
وأكد أن تحول خطوط التصنيع لإنتاج الكمامات والملابس الطبية الوقائية، ساهم في امتصاص قدركبير من الصدمة التي تعرضت لها الصناعة محليا وعالميا أثر انهيار مبيعات الملابس وإلغاء التعاقدات التصديرية، وما تبعها من توقفات في المصانع.
 
وتابع، "عودة التشغيل أعطى متنفسا للمصانع كي تحتفظ بالعمالة والتي كانت مهددة بالتسريح مع استمرار الازمة لشهور جديدة، حيث تعد صناعة الملابس والمفروشات من اهم القطاعات المولدة لفرص العمل الرخيصة، وتمثل ثانى أكبر مشغل بين الصناعات التحويلية بنسبة 15%، كما انها أكبر مشغل للنساء بنسبة 42 %. كما توفر تصنيع الكمامات القماشية الالاف فرص العمالة الغير مباشرة مثل وسائل النقل والطباعة والاكياس وغيرها ومما يساهم في دفع عملية الانتاج في شتي المجالات.
 
وشدد على امتلاك المصانع المصرية طاقات إنتاجية هائلة تكفى لتغطية الطلب في السوق المحلي سريعا، وتمتلك فرصة لتكون مركزا لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية خارجيا، في ظل تنامى الطلب عالميا مضيفا، ان الشركات العالمية تتسابق حاليا لتقديم تصميمات وأشكال مبتكرة لتجذب انظار المشترين وتقدم مزيدا من الرفاهية والتميز لمنتجاتهم، وهو ما تعمل عليه المصانع و الشركات المصرية حاليا.

صناعة الملابس

الملابس الجاهزة

صناعة الملابس الجاهزة

اتحاد الصناعات

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