علم الإمارات يزين برج نامسان بكوريا بمناسبة 40 عاما من العلاقات الدبلوماسية

كتب خالد إبراهيم

تحتفل اليوم دولتا الإمارات العربية المتحدة، وكوريا الجنوبية، بمرور 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية، حيث اتفقت الدولتان قبل أيام على تطبيق نظام المسار السريع الذي يسرّع إجراءات دخول رجال الأعمال من البلدين، لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية الأساسية بين البلدين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن البلدين توصلا إلى هذا الاتفاق خلال زيارة استغرقت 3 أيام قام بها مساعد وزيرة الخارجية كيم جون إلى الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي .



برج نامسان

وبمناسبة مرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، والذي يصادف اليوم 18 يونيو، تم عرض علم دولة الإمارات على برج نامسان الشهير في جمهورية كوريا الجنوبية، للتعبير عن الاحتفال بهذه المناسبة وعن مدى عمق علاقات الصداقة بين البلدين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرؤية" الاماراتية.



علم الامارات

وقال كيم جون خلال لقائه بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي "جاء وفد حكومتنا إلى الإمارات العربية المتحدة كوجهة أولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، بالنظر إلى الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين والذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية في هذا العام".