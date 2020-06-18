عزل منزلى لـ 3 حالات إصابة محجوزة بمستشفى بئر العبد في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة الطب الوقائى بمركز بئر العبد في شمال سيناء، تحويل ثلاث حالات إيجابية من مستشفى بئر العبد للعزل المنزلى، بعد زوال الأعراض، وأوضح البيان أن الحالات هى حالة من مدينة بئر العبد، و2 حالة من قرية بالوظة.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء فى آخر بيان حول موقف كورونا، شفاء 12 حالة، وأن إجمالى الحالات 103، والحالات السلبية 37 حالة، و8 حالات تحت البحث، و37 حالات عزل منزلى تعافى منها 8 حالات ، و29 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 21 حالة، 5 حالات تم عزلها بمستشفى بئرالعبد،7 حالات تم عزلها بمستشفى العريش ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى لـ3 حالات، شفاء 4 حالات.

وأكدت الإدارة الصحية بمركز بئر العبد التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء، تنفيذها ندوات توعوية حول مستجدات كورونا واهم طرق الوقاية اثناء الخروج .

وأوضح البيان، أنه حرصا من الإدارة الصحية ببئر العبد على نشر الوعى الصحى والتوعية بين الأهالى وخلق حالة من الثقة والتعايش الأمن مع الوضع الحالى والتعاون المشترك بين الإدارة الصحية والمجتمع نفذ فريق التثقيف الصحى والاعلام للإدارة الصحية ببئر العبد عدة لقاءات تثقيفية للتوعية عن فيروس كورونا ببعض الوحدات المحلية ومراكز الشباب التابعة لمجلس مدينة بئر العبد.

وشارك مجموعة من الشباب المتطوعين من ابناء قرية نجيلة احدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء اليوم فى حملة تنفيذ اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا خلالها قاموا بتعقيم مكتبة القرية ومنشأت رياضية ومقرات حكومية اضافة للمحلات ومنازل الأهالى .

واعلن مركز شباب قرية نجيلة، انه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و توجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، ووكيل مديرية الشباب والرياضة كليب راشد.

تم تحت إشراف محمد عبدالقادر مدير إدارة الشباب والرياضة برمانة ، وعماد اليماني رئيس مجلس الإدارة قام مركز شباب نجيله اليوم الخميس الموافق 17/6/2020 بتعقيم وتطهير مركز الشباب والملاعب الخاصة بالمركز وبعض المؤسسات الحكومية بالقرية وبعض المحال التجارية هذا ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.