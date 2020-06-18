ضبط 78 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز منيا القمح

أكد المحافظ على استمرار التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية "جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين " وتكثيف الحملات المستمرة على كافة الأنشطة التجارية " المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام القانون وانتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية للمواطنين.

وفى هذا الإطار قامت إدارة تموين منيا القمح بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بالمركز بتشكيل حملة تموينية للمرورعلى المخابز والمحلات العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية، وأسفرت هذه الحملة عن تحرير المخالفات الأتية: محضر 1578جنح ا.د.ط ضد صاحب فرش لبيع اللحوم بمنيا القمح لحيازته وعرضه للبيع لحمه رأس وكبده منتهية الصلاحية وتم التحفظ 18 كيلو من اللحوم ، محضر 1568جنح ا .د .ط ضد بائع متجول يقوم ببيع اللحوم بمنيا القمح لحيازته وعرضه للبيع لحمه رأس وكبده منتهىة الصلاحية، وتم التحفظ على 22 كيلو من اللحوم، ومحضر 1579جنح ا د ط ضد صاحب فرش لبيع اللحوم بمنيا القمح لحيازته وعرضه للبيع لحمه رأس وكبدة منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 38 كيلو.

بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر مخالفة لعدد 8 مخابز بكفر بدران والتلين وميت يزيد لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و لعدم نظافة الادوات وعدم اعطاء بون و خبز ناقص الوزن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



لحوم غير صالحة



لحوم غير صالحة



لحوم غير صالحة