ضبط 250 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بمصنع بدون ترخيص بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين في كفر الشيخ، اليوم الخميس، من ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص، وغير مطابقة للمواصفات الطبية، بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم في كفر الشيخ.

وردت معلومات للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، بإدارة "م. ع. ج"، 55 سنة، ويقيم بمدينة بلطيم، مصنع كمامات بدون ترخيص، وإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، من وراء ذلك.

قاد رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، حملة من مباحث القسم، ضمت شعبان داود، كبير مفتشي مباحث التموين، وكامل شعلان، مدير إدارة تموين بلطيم، وتوجهت الحملة ناحية المصنع المتحرى عنه بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات بعدم حصول صاحب المصنع على ترخيص من وزارتي الصحة، والصناعة بشأن إدارته المصنع.

وبمداهمة الحملة للمصنع،تم ضبط 250 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات الطبية اللازمة، وبعض الخامات المستخدمة في عملية تصنيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر رقم 725 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة البرلس، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.