اليوم السابع
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صيانه أعمدة الإنارة بحى ثان المحلة ورفع القمامة والمخلفات بحى ثان طنطا

الخميس، 18 يونيو 2020 10:07 ص
صيانه أعمدة الإنارة بحى ثان المحلة ورفع القمامة والمخلفات بحى ثان طنطا إنارة الأعمدة
الغربية عادل ضرة

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نفذ حى ثانى المحله الكبرى برئاسة محمد عبد الغنى رئيس حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حملة لإصلاح أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة منشية البكرى وشارع المدارس ومنطقة سكة وفتى العمومى وشارع الجمهورية العمومى تحت إشراف جهاز الإنارة بالحى .

كما قام جهاز النظافة برئاسة حى ثان طنطا بمحافظة الغربية تحت إشراف الدكتور محمود عيسى رئيس الحى برفع القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية بمنطقة نايف خلف شركة طنطا للزيوت والصابون وطريق كورنيش ترعة القاصد بعد قيام الأهالى بإلقاء القمامة بطول الكورنيش امام الشركة

كان عدد كبير من الأهالى قد طالبوا المسئولين التنفيذيين بالحى بالتنسيق مع مجلس مدينة طنطا بضرورة رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والمخلفات الموجودة بشارع نايف عماد وأمام فرع كهرباء مركز طنطا وشارع الكورنيش أمام شركة الزيوت والصابون كما طالب الأهالى بضرورة رفع القمامة التاريخية من على آلكوبرى الموجود أمام مرور الطريق السريع والتى يتم القاؤها على الكوبرى وترعة القاصد يوميا.

على الجانب الاخر تفقدت نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية ومحمد عبدالغنى عيد رئيس الحى منافذ بيع الكمامات بنطاق الحى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بمتابعة منافذ توزيع الكمامات ومدى مطابقتها للمواصفات وأشادت بمنافذ بيع الكمامات وتوفرها بالمنافذ.

فى الوقت الذى نفذ جهاز نظافة بالحى حملاته اليومية تحت إشراف المهندس عبد الناصر جاد مدير إدارة النظافة بالحى لرفع تراكمات القمامة نطاق الحى أمام مدرسة شهداء بدر وشارع طلعت حرب وشارع الجمهورية وأمام حديقة بلازا بمنشية البكرى والعلو وشارع 55 امام الفرن و شارع المدارس وشارع نعمان الأعصر بنطاق الحى.

 

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