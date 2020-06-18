صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تكثف جهودها استعدادا لامتحانات الثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

تكثف منطقة الأقصر الأزهرية جهودها استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021 م وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءً على تعليمات فضيلة الشيخ خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

ومن جانبه، أكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية على توفير كل ما يخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع ؛ وأنه يتم التواصل اليومي مع مديرية الصحة والطب الوقائي بالأقصر، وتم الاتفاق على وجود زائرة صحية لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجود جهاز قياس درجة الحرارة توفير العلاج اللازم، ووجود طبيب إذا كان هناك ما يستدعى ذلك، وتجهيز سيارة إسعاف، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحان 3402 طالبًا وطالبة في 21 لجنة موزعة على إدارات محافظة الأقصر .

كما تواصلت إدارة الأمن بالمنطقة مع مدرية أمن الأقصر للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه للجان لتنفيذها داخل وخارج اللجان، وتوفير أفراد أمن من الشرطة لتأمين اللجان على مدار ال24 ساعة خلال فترة الامتحانات.

وفى نفس السياق، اجتمع الدكتور خليفة محمد إبراهيم، مع أحمد عبادي الوكيل الثقافي، وأحمد على مدير إدارة الامتحانات برؤساء لجان الشهادة الثانوية، ومشرفي الزراعة المختصين بالتطهير والتعقيم، صباح اليوم الخميس، فى اجتماع عاجل للتأكيد على تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالتعليمات، والتزام جميع الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة،وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم مع محاربة الغش بكافة صوره ، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، ومن يقصر في عمله أو يخالف التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية يتم استبعاده من الامتحانات، وإحالته للشئون القانونية.



منطقة الأقصر الأزهرية تكثف جهودها استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية (1)

منطقة الأقصر الأزهرية تكثف جهودها استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية



منطقة الأقصر الأزهرية تكثف جهودها استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية

منطقة الأقصر الأزهرية تكثف جهودها استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية

منطقة الأقصر الأزهرية تكثف جهودها استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية

منطقة الأقصر الأزهرية تكثف جهودها استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية