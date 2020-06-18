صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تكثف جهودها استعدادا لامتحانات الثانوية

تكثف منطقة الأقصر الأزهرية جهودها استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021 م وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءً على تعليمات فضيلة الشيخ خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.
ومن جانبه، أكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية على توفير كل ما يخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع ؛ وأنه يتم التواصل اليومي مع مديرية الصحة والطب الوقائي بالأقصر، وتم الاتفاق على وجود زائرة صحية لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجود جهاز قياس درجة الحرارة توفير العلاج اللازم، ووجود طبيب إذا كان هناك ما يستدعى ذلك، وتجهيز سيارة إسعاف، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحان 3402 طالبًا وطالبة في 21 لجنة موزعة على إدارات محافظة الأقصر .
كما تواصلت إدارة الأمن بالمنطقة مع مدرية أمن الأقصر للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه للجان لتنفيذها داخل وخارج اللجان، وتوفير أفراد أمن من الشرطة لتأمين اللجان على مدار ال24 ساعة خلال فترة الامتحانات.
وفى نفس السياق، اجتمع الدكتور خليفة محمد إبراهيم، مع أحمد عبادي الوكيل الثقافي، وأحمد على مدير إدارة الامتحانات برؤساء لجان الشهادة الثانوية، ومشرفي الزراعة المختصين بالتطهير والتعقيم، صباح اليوم الخميس، فى اجتماع عاجل للتأكيد على تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالتعليمات، والتزام جميع الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة،وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم مع محاربة الغش بكافة صوره ، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، ومن يقصر في عمله أو يخالف التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية يتم استبعاده من الامتحانات، وإحالته للشئون القانونية.
منطقة الأقصر الأزهرية تكثف جهودها استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية (1)
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